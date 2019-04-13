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Шальке Коноплянки виграв лише 1 матч із останніх 12-ти

09:55 141 Читать на русском
Шальке Коноплянки виграв лише 1 матч із останніх 12-ти
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Шальке з Гельзенкірхена, за який виступає Євген Коноплянка, не може завершити кризовий період.

83’ Юя Кубо
 
Матея Настасіч 85’
83’ Юя Кубо
85’ Матея Настасіч

У 29-му турі німецької Бундесліги команда українця розійшлася миром (1:1) із Нюрнбергом і продовжила серію невиразних результатів.

Шальке без Коноплянки не зумів переграти Нюрнберг

Із останніх 12-ти поєдинків у всіх турнірах Шальке переміг лише в одному – "кобальтові" здолали аутсайдера першості Ганновер наприкінці березня. За цей час гельзенкірхенці вилетіли з Ліги чемпіонів і Кубка Німеччини, а також досі не гарантували збереження прописки в еліті.

До слова, Євген Коноплянка взяв участь лише в 4-х поєдинках у період невтішної серії Шальке.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Нюрнберг - Шальке
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