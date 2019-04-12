Шальке без Коноплянки не зумів переграти Нюрнберг

У 29-му турі чемпіонату Німеччини Шальке розійшовся миром з Нюрнбергом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першому матчі 29-го туру зустрічались невдахи Бундесліги — Шальке та Нюрнберг. Наш Євген Коноплянка не потрапив навіть у заявку гельзенкірхенців. "Гірники", займаючи лише 14-те місце, вкрай невдало проводять цей сезон і ризикують вилетіти з чемпіонату. У нюрнбергців справи ще гірші: команда перебуває на передостанній сходинці і лише самовіддана гра та помилки конкурентів допоможуть їм втриматись у Бундеслізі. Цікаво, що у першому колі чемпіонату Шальке розгромив Нюрнберг на власному полі з рахунком 5:2. Тож нас чекав справжній матч за виживання.

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У першому таймі Нюрнберг трохи більше володів ініціативою, мав кілька небезпечних моментів, які, однак, не призвели до взяття воріт. У доданий до першого тайму час голкіпер гельзенкірхенців Алєксандер Нюбель збив суперника у підкаті і Нюрнберг здобув право на пробиття пенальті. Ханно Бехренс пробив у лівий кут воріт, але Нюбель, видавши дивовижний сейв, реабілітувався перед вболівальниками.

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У другому таймі все той же Нюрнберг міг двічі поспіль відкривати рахунок: на 65-й хвилині після удару Мікаеля Ішака блискучий сейв виконав голкіпер, а вже за хвилину Себастіан Керк потрапив у штангу. Та на 83-й хвилині нюрнбергці таки домоглись свого: Юя Кубо вистрибнув найвище у штрафному майданчику та головою відправив м'яч у сітку за допомогою рикошету від лівої стійки. Однак щастя тривало недовго: вже за 2 хвилини зусиллями Матея Настасіча Шальке зрівнює рахунок.

Після цього матчу команди залишаються на своїх місцях набираючи по одному пункту: Нюрнберг – 17 місце і 18 очок, Шальке – 14 місце і 27 очок.

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