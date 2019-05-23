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Шахтарю вручили кубок і медалі чемпіона України – відео церемонії нагородження

00:59 366 Читать на русском
Шахтарю вручили кубок і медалі чемпіона України – відео церемонії нагородження
ФК Шахтар

 Шахтар отримав золоті нагороди за перемогу в чемпіонаті України сезону 2018/19.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Після матчу 30-го туру УПЛ проти Динамо (1:1) на ОСК Металіст відбулася церемонія нагородження Шахтаря у статусі чемпіона України.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

Посеред поля облаштували невеличку сцену. На ній кожен з футболістів Шахтаря отримав свою золоту медаль чемпіонату України.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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