Шахтарю вручили кубок і медалі чемпіона України – відео церемонії нагородження

Шахтар отримав золоті нагороди за перемогу в чемпіонаті України сезону 2018/19.

Після матчу 30-го туру УПЛ проти Динамо (1:1) на ОСК Металіст відбулася церемонія нагородження Шахтаря у статусі чемпіона України.

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Посеред поля облаштували невеличку сцену. На ній кожен з футболістів Шахтаря отримав свою золоту медаль чемпіонату України.