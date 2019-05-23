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Шахтеру вручили кубок и медали чемпиона Украины – видео церемонии награждения

00:59 158 Читати українською
Шахтеру вручили кубок и медали чемпиона Украины – видео церемонии награждения
ФК Шахтер

Шахтер получил золотые награды за победу в чемпионате Украины сезона 2018/19.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

После матча 30-го тура УПЛ против Динамо (1:1) на ОСК Металлист состоялась церемония награждения Шахтера в статусе чемпиона Украины.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями

Посреди поля обустроили небольшую сцену. На ней каждый из футболистов Шахтера получил свою золотую медаль чемпионата Украины.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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