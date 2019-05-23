Шахтеру вручили кубок и медали чемпиона Украины – видео церемонии награждения

Шахтер получил золотые награды за победу в чемпионате Украины сезона 2018/19.

После матча 30-го тура УПЛ против Динамо (1:1) на ОСК Металлист состоялась церемония награждения Шахтера в статусе чемпиона Украины.

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Посреди поля обустроили небольшую сцену. На ней каждый из футболистов Шахтера получил свою золотую медаль чемпионата Украины.