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Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в новітній історії України

15 травня 23:38 683 Читать на русском
Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в новітній історії України
Шахтар – Інгулець / Фото ФК Шахтар

Перемога над Інгульцем у фіналі Кубка України дозволила Шахтарю зрівнятись з Динамо за кількістю завойованих трофеїв.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Шахтар здобув Кубок України сезону 2018/19, перегравши у фіналі Інгулець (4:0).

Цей трофей став для "гірників" 33-м в історії після проголошення Незалежності України. За цим показником донецький клуб зрівнявся з київським Динамо. В активі Шахтаря 11 перемог у чемпіонаті України, 13 Кубків України, 8 Суперкубків і 1 Кубок УЄФА.

Нагадаємо, Динамо покинуло турнір на стадії 1/4 фіналу, поступившись тому ж таки Шахтарю.

Також "гірники" знаходяться за крок від здобуття титула чемпіона України, випереджаючи "біло-синіх" у турнірній таблиці на 11 очок.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

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