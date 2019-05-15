Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в новітній історії України

Перемога над Інгульцем у фіналі Кубка України дозволила Шахтарю зрівнятись з Динамо за кількістю завойованих трофеїв.

Шахтар здобув Кубок України сезону 2018/19, перегравши у фіналі Інгулець (4:0).

Цей трофей став для "гірників" 33-м в історії після проголошення Незалежності України. За цим показником донецький клуб зрівнявся з київським Динамо. В активі Шахтаря 11 перемог у чемпіонаті України, 13 Кубків України, 8 Суперкубків і 1 Кубок УЄФА.

Нагадаємо, Динамо покинуло турнір на стадії 1/4 фіналу, поступившись тому ж таки Шахтарю.

Також "гірники" знаходяться за крок від здобуття титула чемпіона України, випереджаючи "біло-синіх" у турнірній таблиці на 11 очок.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець