Шахтар зняв новорічний ролик з Міс Україна-2017

Донецький Шахтар вже відзняв новорічний ролик, в якому вітає своїх шанувальників.

Донецький Шахтар зняв новорічний ролик в одній із київських студій, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Героями новорічного відео стали головний тренер "гірників" Паулу Фонсека, Марлос, Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов, Віктор Коваленко і Михайло Мудрик, а також "Міс Україна-2017" Поліна Ткач і Діана Мироненко, переможниця конкурсу "Міс Україна Земля-2017".

"Всі ми, як діти, теж чекаємо свят. Зйомки пройшли дуже душевно і весело! Думаю, уболівальникам сподобається", – розповів про ролик Андрій Пятов.