Динамо та Шахтар визначали найкращу команду України у віковій категорії до 17 років.

ДЮФЛ, категорія U-17, фінал

Динамо – Шахтар – 1:1 (2:3 в с.п.)

Голи: Царенко, 12 – Пушкарьов, 78

Юні "гірники" перемогли принципового суперника у серії післяматчевих пенальті.

Динамо U-15 стало чемпіоном України – син Суркіса виборов ще й індивідуальну нагороду

Дебют зустрічі залишився за киянами. На 12-й хвилині капітан "біло-синіх" Антон Царенко скористався хаосом у карному майданчику Шахтаря та розстріляв ворота. Донеччани врятувалися ближче до фінального свистка. Пушкарьов залишився без нагляду і могутнім ударом "прошив" Кочергу. Нічийний рахунок протримався до фінального свистка, тому командам довелося бити пенальті.

Справжнім героєм лотереї став голкіпер Шахтаря Денис Барченко. Він відбив аж три удари динамівців, натомість Кочерга відповів лише одним сейвом.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію