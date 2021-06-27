Динамо и Шахтер определяли лучшую команду Украины в возрастной категории до 17 лет.

ДЮФЛ, категория U-17, финал

Динамо – Шахтер – 1:1 (2:3 в с.п.)

Голы: Царенко, 12 – Пушкарев, 78

Юные "горняки" победили принципиального соперника в серии послематчевых пенальти.

Динамо U-15 стало чемпионом Украины – сын Суркиса завоевал еще и индивидуальную награду

Дебют встречи остался за киевлянами. На 12-й минуте капитан "бело-синих" Антон Царенко воспользовался хаосом в штрафной Шахтера и расстрелял ворота. Дончане спаслись ближе к финальному свистку. Пушкарев остался без присмотра и мощным ударом "прошил" Кочергу. Ничейный счет продержался до финального свистка, поэтому командам пришлось бить пенальти.

Настоящим героем лотереи стал голкипер Шахтера Денис Барченко. Он отразил аж три удара динамовцев, на что Кочерга ответил лишь одним сейвом.

"Мене вдарив тренер, я йшов і плакав": останнє інтерв’ю Чубарова – легендарний адміністратор Динамо обожнював поезію