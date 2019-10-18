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Шахтар зацікавлений у постійній співпраці з португальським футболістом-дієтологом

11:39 398 Читать на русском
Шахтар зацікавлений у постійній співпраці з португальським футболістом-дієтологом
Філіпе Соуза / O Jogo

Донецький Шахтар може поповнити свій штаб черговим фахівцем із Португалії.

"Гірники" вже майже рік співпрацюють з 28-річним дієтологом Філіпе Соузою, який консультував тренерський штаб Паулу Фонсеки, а зараз активно співпрацює з командою Луїша Каштру.

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Цікаво, що Соуза поєднує кар'єру дієтолога з виступами на футбольному полі. Він є вихованцем Віторії з Гімараєша. Зараз португалець виступає за команду Певідем на позиції захисника.

Вже у найближчий час Соуза може переїхати в Україну, щоб працювати з Шахтарем на постійній основі, повідомляє Maisfutebol.

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