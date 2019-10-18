Шахтер заинтересован в постоянном сотрудничестве с португальским футболистом-диетологом

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Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а теперь летить в Харків
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"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальтіИнтервью — 12:00 209
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Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великоюЕвро-2020 — 10:30 223
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Евро-2020: как и где приобрести билеты на матчи сборной Украины и сколько они стоятЕвро-2020 — 09:00 290
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Барселона – Реал: Эль Класико официально перенеслиИспания — 00:38 473