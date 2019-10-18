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Шахтер заинтересован в постоянном сотрудничестве с португальским футболистом-диетологом

11:44 55 Читати українською
Шахтер заинтересован в постоянном сотрудничестве с португальским футболистом-диетологом
Филипе Соуза / O Jogo

Донецкий Шахтер может пополнить число своих работников очередным специалистом из Португалии.

"Горняки" уже почти год сотрудничают с 28-летним диетологом Филипп Соузой, который консультировал тренерский штаб Паулу Фонсеки, а сейчас активно сотрудничает с командой Луиша Каштру.

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Интересно, что Соуза сочетает карьеру диетолога с выступлениями на футбольном поле. Он является воспитанником Витории с Гимараеша. Сейчас португалец выступает за команду Певидем на позиции защитника.

Уже в ближайшее время Соуза может переехать в Украину, чтобы работать с Шахтером на постоянной основе, сообщает Maisfutebol.

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