Центральний поєдинок туру відбудеться в Ужгороді. Матч лідерів УПЛ СК Дніпро-1 – Шахтар розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським. Буде на матчі і VAR, за який відповідатиме Микола Балакін, інформує офіційний сайт УАФ.

СК Дніпро-1 продовжив контракти з двома лідерами

Цікаво, що Катерина Монзуль не отримала призначення на жоден матч туру. Минулого тижня її бригада не зарахувала два голи Шахтаря у ворота Зорі (2:2), але після цього арбітриня відсудила перенесений матч першого туру Інгулець – Динамо (1:2).

18 листопада

Зоря – Олександрія – Євген Арановський (Запоріжжя).

19 листопада

СК Дніпро-1 – Шахтар – Віктор Копієвський (Кропивницький). VAR – Микола Балакін (Київська обл.).

Колос – Ворскла – Олександр Дердо (Чорноморськ).

20 листопада

Минай – Металіст – Віталій Романов (Дніпро).

Кривбас – Металіст 1925 – Ігор Пасхал (Херсон)

21 листопада

Інгулець – Львів – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

Верес – Динамо – Ярослав Козик (Мукачево).

Чорноморець – Рух – матч перенесений.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ. Команда Олександра Кучера відірвалася від Шахтаря на 5 очок, але зіграла на матч більше. Топ-3 замикає Динамо.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок