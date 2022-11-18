СК Дніпро-1 – Шахтар: суддівські призначення на 14 тур УПЛ – Монзуль проігнорували
Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 14-го туру Прем'єр-ліги.
Центральний поєдинок туру відбудеться в Ужгороді. Матч лідерів УПЛ СК Дніпро-1 – Шахтар розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським. Буде на матчі і VAR, за який відповідатиме Микола Балакін, інформує офіційний сайт УАФ.
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Цікаво, що Катерина Монзуль не отримала призначення на жоден матч туру. Минулого тижня її бригада не зарахувала два голи Шахтаря у ворота Зорі (2:2), але після цього арбітриня відсудила перенесений матч першого туру Інгулець – Динамо (1:2).
18 листопада
Зоря – Олександрія – Євген Арановський (Запоріжжя).
19 листопада
СК Дніпро-1 – Шахтар – Віктор Копієвський (Кропивницький). VAR – Микола Балакін (Київська обл.).
Колос – Ворскла – Олександр Дердо (Чорноморськ).
20 листопада
Минай – Металіст – Віталій Романов (Дніпро).
Кривбас – Металіст 1925 – Ігор Пасхал (Херсон)
21 листопада
Інгулець – Львів – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
Верес – Динамо – Ярослав Козик (Мукачево).
Чорноморець – Рух – матч перенесений.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ. Команда Олександра Кучера відірвалася від Шахтаря на 5 очок, але зіграла на матч більше. Топ-3 замикає Динамо.
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