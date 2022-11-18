Защитник Шахтера Ефим Конопля был прооперирован, сообщает пресс-служба "горняков".

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23-летний защитник перенес операцию по удалению паховой грыжи. Ориентировочно на восстановление ему понадобится около месяца, а значит, в этом году в официальных матчах Конопля больше не сыграет. К слову, он не выходил на поле со 2 ноября.

Напомним, в текущем сезоне Ефим провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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