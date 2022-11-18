Шахтер потерял защитника перед дуэлью с СК Днепр-1 – звезда "горняков" прооперирована и в этом году уже не сыграет
19:31 - Читати українською
Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич не сможет рассчитывать на Ефима Коноплю, который перенес хирургическое вмешательство.
Защитник Шахтера Ефим Конопля был прооперирован, сообщает пресс-служба "горняков".
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23-летний защитник перенес операцию по удалению паховой грыжи. Ориентировочно на восстановление ему понадобится около месяца, а значит, в этом году в официальных матчах Конопля больше не сыграет. К слову, он не выходил на поле со 2 ноября.
Напомним, в текущем сезоне Ефим провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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