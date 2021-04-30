"За тією інформацією, яка у мене сьогодні є, у Шахтаря з нового сезону буде новий головний тренер. Список претендентів досить конкретний, з якими відбувається робота. Єдине питання – на сьогодні кандидатура не затверджена. Сторони перебувають у переговорах. Клуб спілкується відразу з декількома тренерами.

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Новий тренер повинен буде акцентувати увагу на вихованцях клубу і на молоді, яку Шахтар купує в Бразилії. Це виховання і продаж. А для того, щоб великогабаритні продажі відбулися, потрібно не тільки вигравати титули всередині країни, а й класно виступати на міжнародній арені.

Деякі з кандидатів зволікають з відповіддю. Вони дивляться на остаточну позицію Шахтаря в УПЛ. Для деяких важливо очолити команду, яка зіграє у кваліфікації ЛЧ.

Найчастіше звучить прізвище Де Дзербі – головного тренера Сассуоло. Але насправді, Шахтар переглядає в Серії А не тільки одного італійця. Кандидатів із Серії А цілих два. Обидва кандидати активно працюють з командами Серії А", – заявив Денисов у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, чинний контракт Луїша Каштру з "гірниками" завершується влітку. Шахтар програв золото УПЛ Динамо за підсумками нинішнього сезону.

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