Чемпіони України у, можливо, ключовій битві за продовження єврокубкових перспектив. Матч, як і онлайн-трансляція Антверпен – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:45. У першому турі Ліги чемпіонів 2023/24 бельгійці й українці без особливих шансів програли Барселоні та Порту. Тож особистий двобій має надважливе значення як мінімум у боротьбі за третє місце, що дасть право вийти у плей-офф Ліги Європи. Де дивитися матч Антверпен – Шахтар онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Футбол Перший, де о 18:45 почне свою роботу передматчева студія.

Антверпен – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Микола Матвієнко повертається в основу Шахтаря, за який не грав понад місяць (із 2 вересня). Востаннє лідер "гірників" з'являвся на полі ще в матчі збірної України проти Англії 9 вересня. Загалом після Порту Патрік ван Леувен зробив відразу 3 перестановки у стартовому складі. Замість легіонерів Лемкіна, Міроші та Келсі вийшли Матвієнко, Азаров і Криськів. Сікан з флангу повертається в центр нападу. Водночас наставник бельгійців Марк ван Боммель не зробив жодної зміни після 0:5 у Барселоні.

Антверпен: Бюте – Батай, Алдервейрельд, Кулібалі, Війндал – Вермерен, Кейта, Еккеленкамп – Муйя, Янссен, Баліквіша

Шахтар: Різник – Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Назарина, Судаков, Криськів – Сікан