Шахтар повів у рахунку у грі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

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Не встигли команди розпочати гру, як Антверпен встиг засмутити Шахтар. Ракицького обікрали поблизу власного штрафного, Вермерен віддав праворуч, а Муя точно пробив у дальній кут – і це лише на 3 хвилині гри!

Шахтар спробував піти в атаку, але на 33-й хвилині пропустив удруге – Баліквіша легко переграв Різника після шикарного пасу Вермерена з глибини.

"Гірники" по перерві відігрались. Криськів влучив у стійку, пішла атака другим темпом, Назарина вискочив у штрафному та пробив у воротаря, а Сікан головою відправив таки м'яч у сітку після досить хаотичної атаки.

А на 71-й хвилині Шахтар зрівняв рахунок. "Гірники" заробили право на небезпечний штрафний, який взявся виконати Ракицький. Ярослав потужно пробив та влучив у захисника – м'яч від нього змінив траєкторію та залетів у ворота.

Вже на 76-й хвилині вже Шахтар повів у рахунку. Зубков заскочив у штрафний, і впав. Воротар замість того, аби взяти м'яч до рук, вирішив його відкинути. Назарина підхопив снаряд та віддав на Сікана, який у дотик оформив дубль!

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