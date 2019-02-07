Шахтар – Ваккер – 0:0 – відеоогляд матчу

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"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ
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Чеферін переобраний на посаду президента УЄФАСвіт — 13:40 987
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Шахтар завершив зимові збори нульовою нічиєю – репетиції до Айнтрахта не вийшло, а без Тайсона атака "гірників" слабкаУкраїна — 13:32 1258
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Збірна України втратила 2 позиції в оновленому рейтингу ФІФА, чемпіон Азії Катар різко піднявсяЗбірна України — 12:11 1435
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Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – з води дістали одне тіло, невдовзі рятувальники опублікують звітАнглія — 12:00 22403
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