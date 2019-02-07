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Шахтар – Ваккер – 0:0 – відеоогляд матчу

13:03 144 Читать на русском
Шахтар – Ваккер – 0:0 – відеоогляд матчу
Шахтар / ФК Шахтар

Шахтар завершив зимовий збір нульовою нічиєю з австрійським Ваккером. Дивіться відеоогляд матчу.

Контрольний матч

Шахтар – Ваккер – 0:0

Шахтар завершив зимові збори нульовою нічиєю з австрійським Ваккером

Донецький Шахтар у заключному спарингу на другому турецькому зборі зустрівся з австрійським Ваккером. "Гірники" не змогли вразити ворота суперника, проте не пропустили й самі.

Наступного тижня підопічних Паулу Фонсеки очікує перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Товариські матчі

Шахтар - Ваккер: Четвер 07 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
0 : 0
Ваккер
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