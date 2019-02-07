Шахтер – Ваккер – 0:0 – видеообзор матча

Шахтер завершил зимний сбор нулевой ничьей с австрийским Ваккером. Смотрите видеообзор матча.

Контрольный матч

Шахтер – Ваккер – 0:0

Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей с австрийским Ваккером

Донецкий Шахтер в заключительном спарринге на втором турецком сборе встретился с австрийским Ваккером. "Горняки" не смогли поразить ворота соперника, однако не пропустили и сами.

На следующей неделе подопечных Паулу Фонсеки ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.