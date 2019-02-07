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Шахтер – Ваккер – 0:0 – видеообзор матча

13:03 26 Читати українською
Шахтер – Ваккер – 0:0 – видеообзор матча
Шахтер / ФК Шахтер

Шахтер завершил зимний сбор нулевой ничьей с австрийским Ваккером. Смотрите видеообзор матча.

Контрольный матч

Шахтер – Ваккер – 0:0

Шахтер завершил зимние сборы нулевой ничьей с австрийским Ваккером

Донецкий Шахтер в заключительном спарринге на втором турецком сборе встретился с австрийским Ваккером. "Горняки" не смогли поразить ворота соперника, однако не пропустили и сами.

На следующей неделе подопечных Паулу Фонсеки ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

Товарищеские матчи

Шахтер - Ваккер: Четверг 07 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
0 : 0
Ваккер
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