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Шахтар TV анонсував повтор матчу проти Вольфсбурга з коментарем відомого експерта

18:50 - Читать на русском
Шахтар TV анонсував повтор матчу проти Вольфсбурга з коментарем відомого експерта
Шахтар – Вольфсбург / Фото ФК Шахтар

Вболівальники "гірників", які пропустили матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ, матимуть змогу надолужити втрачене.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Шахтар TV транслюватиме повтор поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга (3:0), початок о 21:30.

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Коментувати зустріч буде Роберто Моралес.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи на донецьку команду очікуватиме переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

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Розгром «Вольфсбурга» 3:0, голи на останніх хвилинах і вихід до чвертьфіналу! ⠀ Дивіться сьогодні о 21:30 на #ShakhtarTV та в сервісі Shakhtar Club повтор видовищного матчу @EuropaLeague #ШахтарВольфсбург з ексклюзивним коментарем Роберто Моралеса. ⠀ Клубний канал «Шахтаря» доступний у сервісі Shakhtar Club (посилання – у наших сторіс і описі профілю @shakhtartv). Також Shakhtar TV представлений у мережі компанії «ВОЛЯ», супутникового оператора Xtra TV та на платформах MEGOGO, OLL.TV й Sweet.tv. ⠀ Thrashing Wolfsburg 3-0, goals in the dying minutes and reaching the quarter-finals! ⠀ At 21:30 tonight, watch on Shakhtar TV and Shakhtar Club a full-match replay of the spectacular @EuropaLeague game #ShakhtarWolfsburg. ⠀ Shakhtar's club channel is available on Shakhtar Club (the link is in our stories and in the @shakhtartv profile). Shakhtar TV is also available on VOLIA network, satellite Xtra TV and on the platforms of MEGOGO, OLL.TV and Sweet.tv. ⠀ Разгром «Вольфсбурга» 3:0, голы на последних минутах и выход в четвертьфинал! ⠀ Смотрите сегодня в 21:30 на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club повтор зрелищного матча @EuropaLeague #ШахтерВольфсбург с эксклюзивным комментарием Роберто Моралеса. ⠀ Клубный канал «Шахтера» доступен в сервисе Shakhtar Club (ссылка – в наших сторис и описании профиля @shakhtartv). Также Shakhtar TV представлен в сети компании «ВОЛЯ», спутникового оператора Xtra TV и на платформах MEGOGO, OLL.TV и Sweet.tv. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #ShakhtarClub #ЛигаЕвропы #UEL

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Роберто Моралес Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Вольфсбург
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