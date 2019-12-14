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Шахтар та Динамо залишились у топ-25 рейтингу УЄФА попри невдалі результати в єврокубках

18:24 204 Читать на русском
Шахтар та Динамо залишились у топ-25 рейтингу УЄФА попри невдалі результати в єврокубках
Віталій Миколенко / Футбол 24

УЄФА оновив клубний рейтинг за підсумками чергового європейського мідвіку.

Шахтар залишився на 19-й сходинці клубного рейтингу УЄФА після провального матчу 6-го туру Ліги чемпіонів, а Динамо – на 24-му місці, інформує офіційний сайт УЄФА.

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"Гірники" мають в активі 72 очки, тоді як кияни – 55. Першу позицію утримує Реал зі 134 заліковими балами, а друга позиція в одвічного суперника мадридців – Барселони (123 очки).

Нагадаємо, що Шахтар розгромно поступився Аталанті (0:3), вилетів до Ліги Європи та залишився єдиним українським клубом у єврокубках. Динамо зіграло внічию з Лугано (1:1) та залишилось без єврокубкової весни.

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Динамо Динамо Ліга Європи УЄФА Рейтинг УЄФА Шахтар Шахтар
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