Шахтер и Брюгге официально договорились о трансфере Соболя

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь продолжит выступать в чемпионате Бельгии.

Чемпион Бельгии договорился с Шахтером о продлении арендного соглашения с Эдуардом Соболем еще на сезон, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, прошлый сезон 25-летний украинец также провел в Брюгге на правах аренды, где прекрасно себя зарекомендовал. По информации СМИ, бельгийцы вели переговоры с донецким клубом относительнор полноценного выкупа Эдуарда за 4 млн евро.

В сезоне 2019/20 чемпионата Бельгии Соболь провел 26 матчей, в которых отметился тремя ассистами. Руководство чемпионата Бельгии решило не доигрывать сезон и определили Брюгге триумфатором турнира.

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