"Взимку ним цікавився клуб АПЛ": Серебренніков пролив світло на перехід Соболя в Брюгге

Колишній півзахисник збірної України Сергій Серебренніков, який нині працює футбольним агентом, прокоментував потенційний трансфер Едуарда Соболя до лав чемпіона Бельгії.

"Питання практично вирішене, там лише нюанси юридичного характеру. Думаю, що найближчими днями все вирішиться. Велика ймовірність, що він залишиться гравцем Брюгге.

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Руслан Маліновський – приклад. Таким самим шляхом рухається і Едуард Соболь. Наприклад, взимку вже проявляли інтерес з Англії – ним цікавився клуб АПЛ.

Брюгге став чемпіоном – Соболь вніс великий вклад, добре себе зарекомендував. У нього хороша преса, вболівальники його люблять, у клубі задоволені. Він сам дуже задоволений тим, як пройшов цей рік. Матчі, які він проводив, наприклад проти Реала, лише підняли його ціну", – сказав Серебренніков у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, Соболь, який належить Шахтарю, виступає у складі Брюгге з липня 2019 року і вже встиг стати з командою чемпіоном Бельгії – у Лізі Жупіле вирішили не продовжувати першість і зафіксували підсумкові результати після 29 турів.

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