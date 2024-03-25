Шахтар розпочав продаж квитків на півфінал Кубка України та черговий матч УПЛ
Донецький клуб запрошує уболівальників на найближчі домашні матчі.
Шахтар проведе свої наступні два поєдинки на домашньому стадіоні Арена Львів, а тому відкрив продаж квитків на півфінальний матч проти Чорноморця (3 квітня) та гру УПЛ з Рухом (7 квітня), повідомляє офіційний сайт клубу.
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Продаж перепусток на стадіон буде іменним та відбуватиметься у 2 етапи:
1-й етап (від 25 березня, 10:00) – першочергове право придбання для вболівальників, які купували квитки на три попередні гри весняної частини УПЛ з Кривбасом, Колосом та Минаєм. Кожному вболівальнику буде відкрито автоматичний доступ до продажу квитків.
2-й етап (від 26 березня, 10:00) – вільний продаж за умови наявності.
Вартість квитків коливатиметься від 200 до 1000 грн. На найближчі матчі здійснюватиметься продаж не більше 2 квитків в одні руки. Додамо, що домашні матчі Шахтаря на Арені Львів проходитимуть за присутності вболівальників, а весь дохід від продажу квитків клуб спрямує на соціальні проєкти та благодійність.
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