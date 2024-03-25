Шахтар проведе свої наступні два поєдинки на домашньому стадіоні Арена Львів, а тому відкрив продаж квитків на півфінальний матч проти Чорноморця (3 квітня) та гру УПЛ з Рухом (7 квітня), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Продаж перепусток на стадіон буде іменним та відбуватиметься у 2 етапи:

1-й етап (від 25 березня, 10:00) – першочергове право придбання для вболівальників, які купували квитки на три попередні гри весняної частини УПЛ з Кривбасом, Колосом та Минаєм. Кожному вболівальнику буде відкрито автоматичний доступ до продажу квитків.

2-й етап (від 26 березня, 10:00) – вільний продаж за умови наявності.

Вартість квитків коливатиметься від 200 до 1000 грн. На найближчі матчі здійснюватиметься продаж не більше 2 квитків в одні руки. Додамо, що домашні матчі Шахтаря на Арені Львів проходитимуть за присутності вболівальників, а весь дохід від продажу квитків клуб спрямує на соціальні проєкти та благодійність.

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