Шахтер проведет свои следующие два поединка на домашнем стадионе Арена Львов, а потому открыл продажу билетов на полуфинальный матч против Черноморца (3 апреля) и игру УПЛ с Рухом (7 апреля), сообщает официальный сайт клуба.

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Продажа пропусков на стадион будет именной и пройдет в 2 этапа:

1-й этап (от 25 марта, 10:00) – первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты на три предыдущие игры весенней части УПЛ с Кривбассом, Колосом и Минаем. Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.

2-й этап (от 26 марта, 10:00) – свободная продажа при условии наличия.

Стоимость билетов будет колебаться от 200 до 1000 грн. На ближайшие матчи будет осуществляться продажа не более 2 билетов в одни руки. Добавим, что домашние матчи Шахтера на Арене Львов будут проходить в присутствии болельщиков, а весь доход от продажи билетов клуб направит на социальные проекты и благотворительность.

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