Шахтар зустрічається Ренном в рамках плей-офф Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Ренн, як і текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24" розпочнеться о 19:45. Поєдинок на стадіоні Війська Польського у Варшаві буде номінально домашнім для донецького клубу, який, як і решта українських команд, змушений приймати своїх суперників у єврокубках в інших країнах.

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Звітний матч стане лише другим в історії протистояння цих команд. Вперше Шахтар зустрівся з Ренном в грудні 2005 року на груповому етапі Кубка УЄФА. Донеччани мінімально перемогли французів на виїзді завдяки голу Елано з пенальті.

Стартові склади Шахтар – Ренн:

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Траоре

Ренн: Манданда – Спенс, Амарі, Белосян, Трюффер – Доку, Буріжо, Угочукву, Екамбі – Гуїрі, Колімуендо

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