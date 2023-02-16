Шахтар зустрічається з Ренном в 1/16 фіналу ЛЄ. Де дивитися гру і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Ренн відбудеться у четвер, 16 лютого. Стартовий свисток на стадіоні Війська Польського у Варшаві пролунає о 19:45. Це буде номінально домашній поєдинок для донецького клубу, який, як і решта українських команд, змушений приймати своїх суперників у єврокубках в інших країнах.

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Де дивитися матч Шахтар – Ренн

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який покаже Шахтар – Ренн наживо, починаючи з 19:40. На цій платформі о 18:40 стартує передматчева студія. Окрім того, буде доступна з перекладом жестовою мовою. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

До слова, звітний матч стане лише другим в історії протистояння цих команд. Вперше Шахтар зустрівся з Ренном в грудні 2005 року на груповому етапі Кубка УЄФА. Формат передбачав участь шести клубів, які грали між собою в одне коло. Донеччани мінімально перемогли французів на виїзді завдяки голу Елано з пенальті.

Ренн має досвід протистояння ще двом українським командам. Влітку 2008 року у кваліфікації Кубка Інтертото "червоно-чорні" з величезними проблемами пройшли Таврію. Кожен із суперників виграв домашній матч з рахунком 1:0, але сімферопольці вилетіли, поступившись у драматичній серії пенальті (9:10). Минулої осені Ренн двічі грав з Динамо, обидва рази здолавши підопічних Мірчі Луческу. Відтак, французи помстилися киянам за дві поразки у розіграші Ліги Європи 2018/19.

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