Матч Шахтар – Ренн відбудеться у четвер, 16 лютого. Стартовий свисток на стадіоні Війська Польського у Варшаві пролунає о 19:45. Це буде номінально домашній поєдинок для донецького клубу, який, як і решта українських команд, змушений приймати своїх суперників у єврокубках в інших країнах.

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Британська контора William Hill вважає фаворитом французький клуб, хоча коефіцієнт на його перемогу також доволі високий – 2.15. А от потенційний успіх "гірників" оцінили у 3.30, майже ідентичні цифри на нічию – 3.40. Солідарні з колегами і в австрійській Bwin, де на перемогу Ренна пропонують поставити з коефіцієнтом 2.20. У цій конторі ставка на перемогу донеччан та нічию ідентична – 3.30.

До слова, звітний матч стане лише другим в історії протистояння цих команд. Вперше Шахтар зустрівся з Ренном в грудні 2005 року на груповому етапі Кубка УЄФА. Формат передбачав участь шести клубів, які грали між собою в одне коло. Донеччани мінімально перемогли французів на виїзді завдяки голу Елано з пенальті.