Формально домашній матч Шахтаря проти Реала можна назвати вирішальним для "гірників" у поточному розіграші Ліги чемпіонів, але навіть перемога над мадридцями щось вирішувала б лишень за умов поразки Інтера у Менхенґладбасі. Це "вершкові" та Борусія М можуть оформити достроковий вихід з групи, а от підопічним Луїша Каштру за будь-яких розкладів необхідно буде набирати очки з "нерадзуррі". Прямо зараз у останніх два залікових бали в активі, у донеччан – чотири, а очолюють групу Ґладбах (8 пунктів) та Мадрид (7).

Виїзний матч Шахтаря проти Реала подарував Україні історичну перемогу з трьома голами, забитими ще до перерви. Так, у другому таймі "королівський клуб" швидко відквитав два м'ячі, а ще один скасував VAR, однак і донеччани змарнували п'ять-шість нагод забити з контратаки – і це при грі резервним складом! Команда Луїша Каштру в цьому матчі викотила непритаманну для себе тактику, компактно обороняючись протягом більшої частини зустрічі, тримаючи Марлоса на позиції інсайда й вилітаючи у контрвипади через короткий розіграш. Вийшло настільки переконливо, що значна частина резервістів увірвалася в основу Шахтаря.

Втім, ця перемога стала для Шахтаря останньою в поточному розіграші Ліги чемпіонів. "Гірникам" у Мадриді пощастило з відсутністю злагодженого пресингу "вершкових" у першому таймі, однак вже у поєдинку з Інтером українців накрили по-дорослому – донеччани втримали 0:0, але в атаці не награли навіть на половину голу. Коли ж Луїш Каштру спробував зіграти проти Борусії М з позиції сили, сталися два розгроми із сумарним рахунком 0:10 – німці опустили лінію оборони, розтягнувши пресинг Шахтаря, перекрили лінії передач, розтягували захист Шахтаря, змінювали позиції, тримали компактність та демонстрували індивідуальну перевагу в класі.

Катастрофа в ЛЧ підкріпилися дуже слабкими матчами в УПЛ. З Олександрією "гірники" розписали результативну нічию, вчетверте поспіль пропустивши від Банади, а на вихідних перемогу над СК Дніпро-1 вдалося вирвати аж на 88-й хвилині – 11-та команда чемпіонату виглядала навіть цікавіше за "помаранчево-чорних". При цьому донеччани відстали від Динамо на три залікових бали й не виграли у жодному матчі проти сильних колективів, розписавши п'ять нічиїх – за весь попередній чемпіонат їх було всього шість. Ці невдачі не тільки внесли тривогу перед грою з Реалом, а і відкрили дискусію щодо доцільності співпраці з нинішнім тренерським штабом – і керівництво Шахтаря не дуже-то й поспішає обривати ці розмови. Таким чином, завершення року може стати визначальним для кар'єри Луїша Каштру в Україні.

Реал тим часом міцнішав у Лізі чемпіонів. Після сенсаційної поразки від Шахтаря підопічні Зінедіна Зідана ледь не програли Борусії М, але потім вони двічі перемогли Інтер – і якщо вдома була рівна гра з якісним позиційним пресингом, то на виїзді "нерадзуррі" винесли в одну калітку. Мадридці при шалених кадрових втратах знищили систему гри Антоніо Конте, відмовившись від власного тиску на чужій половині, виманюючи передню лінію пресингу міланців і відкриваючись при цьому за спинами в центрі поля – там вдавалося створювати більшість завдяки зміщенням фулбеків. Останні при розіграші в першій фазі трималися низько, а вінгери підіймалися вище – як наслідок, латералі та центрхави Інтера розривалися між завданнями, а Реал розбивав спроби накривати себе переведеннями з флангу на фланг. У підсумку маємо 2:0 при майже нульовій кількості моментів у італійців.

"Вершкові" у Лізі чемпіонів показують себе дуже гнучким з тактичної точки зору колективом, здатним підлаштовуватись під будь-які умови й ефективно виконувати нестандартний план на гру. При цьому у команди дуже сильний характер – вона ледь не врятувалась після 0:3 у першому таймі з Шахтарем, закамбечила з 0:2 у Ґладбасі та вирвала перемогу над Інтером вдома (3:2). Звісно, мінусів у грі мадридців також вистачає, але поки що тренерські ходи Зізу та заведеність лідерів маскує недоліки. Втім, це стосується лишень єврокубків.

У чемпіонаті Реал не критикує лишень лінивий. "Королівський клуб" на вихідних зазнав поразки від Алавеса, неймовірно схожої на фіаско проти Шахтаря – "вершкові" провалили старт зустрічі, а баски закрилися в компактному низькому блоку й протягом гри чотири рази вилітали віч-на-віч з Куртуа. Тібо привіз другий гол, але Мадрид завдяки своєму характеру міг відскочити і тут – за 25 останніх хвилин Реал створив шість гольових епізодів, забив гол і поцілив у хрестовину. Все б нічого, але до цього у "бланкос" була нічия з Вільяреалом та поразка від Валенсії рахунком 4:1, а у таблиці команда йде на четвертій позиції з відставанням від першої у шість очок. Словом, у Ла Лізі підопічні Зінедіна Зідана не вражають.

Ігрові проблеми поєднуються з величезними кадровими втратами, але журналіст Cadena SER Антон Меана заявив ще й про втрату контролю над командою з боку Зінедіна Зідана – мовляв, лідери більше заклопотані перемовинами по контрактах, хвилюються через травми й навіть обурюються при оголошенні стартового складу. Не факт, що все так і є, але диму без вогню не буває. Так і до відставки недалеко, тож сьогодні Зінедіну Зідану необхідна тільки впевнена перемога.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Коноплянка, Ісмаїлі, Корнієнко, Хочолава, В'юнник, Кривцов, Малишев – Азар, Одріосола, Карвахаль, Рамос, Йовіч, Вальверде

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Реал Мадрид

Шахтар: Пятов – Додо, Матвієнко, Бондар, Сіпріано – Степаненко, Маркос Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Соломон – Мораєс

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Начо, Варан, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вінісіус, Едегор, Родріго – Бензема

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Реал виступає фаворитом пари, однак у Шахтаря будуть шанси на сенсацію. Важливо лишень зіграти так, як у першому матчі (і як зіграв Алавес на вихідних) – команді варто закритися в компактному низькому блоку й терпіти, вичікуючи шанси на контратаки. Мадридці будуть агресивно насідати (особливо на старті зустрічі), тож відкриті зони за спинами іспанців точно виникнуть. Швидких і технічних футболістів для покарання гранда на контргрі у донеччан вистачає. Спроби зіграти з Реалом агресивніше завершаться розгромом.

Втім, серйозні питання виникають щодо здатності "гірників" витримати шалений пресинг Реала. У Мадриді в другому таймі донеччани допускали під ним досить прості помилки, а Інтер просто знищив усі спроби Шахтаря контратакувати – на полі була лишень одна команда. Борусія М навіть без інтенсивного тиску розтрощила оборону українського чемпіона, а його атаку нині стримують навіть аутсайдери УПЛ. При цьому гольових моментів у мадридців дуже багато навіть у провальних поєдинках, а у Луїша Каштру шалені діри в обороні.

Враховуючи вищезазначені фактори, у перемогу чи навіть нічию не віриться. Шахтар нині демонструє ознаки кризи, а Реал у Лізі чемпіонів занадто міцний. Мадридці повинні перемогти.