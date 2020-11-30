Зідан прагне реваншу. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Реал на "Футбол 24", стартує о 19:55. У першому колі команда Каштру сенсаційно била Мадрид на його полі (3:2). Ця єдина перемога у групі B залишає донеччанам шанси на плей-офф, але після неї українці взяли лише 1 бал за 3 тури. Реал встиг обігнати Шахтар на 3 очки, тож перемога принесе підопічним Зідана вихід в 1/8 ЛЧ. Водночас за попередні 7 виїздів до України "вершкові" тріумфували лише двічі при 4 нічиїх і єдиній поразці. Але й "гірники" вдома проти іспанців не вражають: лише 2 перемоги за 12 ігор.

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Фахівці Pari Match бачать відвертим фаворитом 4 команду Прімери (станом на 11 турів). Коефіцієнт на перемогу Реала не дуже щедрий (1,35). Нічию оцінюють у 5,8. У Шахтар вірять найменше – повторення сенсаційної перемоги українців помножить кожну поставлену на це гривню на 8,3. Букмекери не сумніваються, що команди забють щонайменше 3 голи. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 майже рівний перемозі "бланкос" (1,36).

Найбільш імовірними точними рахунками вважають перемоги Реала 1:2 (8,9), 0:2 (9,1), 1:3 (10) та 0:3 (10,5). Відзначимо, що це лише четверта зустріч суперників. У попередньому виїзному матчі Реал перестріляв Шахтар (4:3) на Арені Львів. Жодного разу команди не розходилися миром. У перший сезон, коли команда Зідана зустрічалася з донеччанами, мадридці виграли свій 11 Кубок чемпіонів.