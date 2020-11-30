Зідан з жадобою солодкого реваншу, який дозволить достроково пробитися до 1/8 ЛЧ. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 19:55. У першому колі команда Каштру сенсаційно била Мадрид на його полі (3:2). Та перемога так і залишилася для неї єдиною у групі B. Після взяття столиці Іспанії українці набрали лише 1 бал за 3 тури, опустившись на 3 місце і ризикуючи втратити навіть путівку в Лігу Європи.

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Дві поразки від Борусії Менхенгладбах (0:10 за сумою) значно погіршили шанси донеччан. Реал встиг обігнати Шахтар на 3 очки, двічі розправившись з аутсайдером Інтером, який не полишає надій випередити хоча б когось у цьому квартеті. За попередні 7 виїздів до України "вершкові" тріумфували лише двічі, найчастіше підписуючи мирову (4 рази). Хоча й "гірники" вдома проти іспанців не вражають: тільки 2 перемоги за 12 ігор.

Де дивитися матч Шахтар – Реал онлайн

Гру в Україні традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Шахтар – Реал онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за підпискою. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", початок за 5 хвилин до стартового свистка. Там же о 19:00 стартує передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 21:50.

Крім того, матч можна переглянути і в інших країнах, зокрема: Великій Британії (BT Sport 1 UK), Сербії (Arena Sport 1), Греції (Cosmote Sport 5), Кіпрі (Cytavision Sports 3), Німеччині (DAZN 2 Bar HD), Росії (Матч Премьер та Матч Футбол 2), Румунії (Digi Spot 1), Іспанії (M. Liga de Campeones), Італії (Sky Sport Calcio Italia та Sky Sport 254 Italia), Польщі (Polsat Sport Premium 2), Франції (RMC Sport 2), Болгарії (Max Sport 3), Хорватії (Planet Sport 2), Туреччині (Bein sports connect), Данії, Фінляндії, Норвегії (Viaplay), Нідерландах (Ziggo Sport Select), Швеції, Литві, Естонії та Латвії (TV 6 відповідних країн) тощо.