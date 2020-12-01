Формально домашний матч Шахтера против Реала хотелось было назвать решающим для "горняков" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но даже победа что-то решала бы лишь при условии поражения Интера в Менхенгладбахе. Это "сливочные" и Боруссия М могут оформить досрочный выход из группы, а вот подопечным Луиша Каштру в любом случае необходимо набирать очки с "нерадзурри". Прямо сейчас у последних два зачётных балла в активе, у дончан – четыре, а возглавляют группу Гладбах (8 пунктов) и Мадрид (7).

Шахтер – Реал: прогноз букмекеров на матч 5 тура ЛЧ – реванш и зрелище

Шахтер – Реал: где смотреть матч 5 тура Лиги чемпионов

Выездной матч Шахтера против Реала подарил Украине историческую победу с тремя голами, забитыми ещё до перерыва. Да, во втором тайме "королевский клуб" быстро отыграл два мяча, а ещё один отменил VAR, однако и дончане упустили пять-шесть возможностей забить с контратаки – и это при игре резервным составом!

Команда Луиша Каштру в этом матче выкатила несвойственную для себя тактику, компактно обороняясь на протяжении большей части встречи, держа Марлоса на позиции инсайда и вылетая в контрвыпады через короткий розыгрыш. Получилось настолько убедительно, что значительная часть резервистов ворвалась в основу Шахтера.

Впрочем, эта победа стала для Шахтера последней в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Горнякам" в Мадриде повезло с отсутствием согласованного прессинга "сливочных" в первом тайме, однако уже в поединке с Интером украинцев накрыли по-взрослому – дончане удержали 0:0, но в атаке не наиграли даже на половину гола. Когда же Луиш Каштру попытался сыграть против Боруссии М с позиции силы, случились два разгрома с суммарным счетом 0:10 – немцы опустили линию обороны, растянув прессинг Шахтера, перекрыли линии передач, меняли позиции, удерживали компактность и демонстрировали индивидуальное преимущество в классе.

Катастрофа в ЛЧ подкрепились очень слабыми матчами в УПЛ. С Александрией "горняки" расписали результативную ничью, в четвёртый раз подряд пропустив от Банады, а на выходных победу над СК Днепр-1 удалось вырвать аж на 88-й минуте – 11-я команда чемпионата выглядела даже интереснее "оранжево-черных". При этом дончане отстали от Динамо на три зачётных балла и не выиграли ни в одном матче против сильных середняков, расписав пять ничьих – за весь предыдущий чемпионат их было всего шесть.

Эти неудачи не только внесли тревогу перед игрой с Реалом, но и открыли дискуссию о целесообразности сотрудничества с нынешним тренерским штабом – и руководство Шахтера не очень-то и спешит обрывать эти разговоры. Таким образом, завершение года может стать определяющим для карьеры Луиша Каштру в Украине.

Реал тем временем крепчал в Лиге чемпионов. После сенсационного поражения от Шахтера подопечные Зинедина Зидана едва не проиграли Боруссии М, но потом они дважды победили Интер – и если дома была равная игра с качественным позиционным прессингом, то на выезде "нерадзурри" вынесли в одну калитку. Мадридцы при безумных кадровых потерях уничтожили систему игры Антонио Конте, отказавшись от собственного давления на чужой половине, выманивая переднюю линию прессинга миланцев и открываясь при этом за спинами в центре поля – там удавалось создавать большинство благодаря смещением фулбеков. Последние при розыгрыше в первой фазе держались низко, а вингеры поднимались выше – как следствие, латерали и центрхавы Интера разрывались между задачами, а Реал разбивал попытки накрывать себя переводами с фланга на фланг. В итоге имеем 2:0 при почти нулевом количестве моментов у итальянцев.

Шахтер – Реал: защитник "сливочных" выделил главную опасность "горняков" и назвал рецепт успеха в битве с украинцами

"Сливочные" в Лиге чемпионов показывают себя очень гибким с тактической точки зрения коллективом, способным подстраиваться под любые условия и эффективно выполнять нестандартный план на игру. При этом у команды очень сильный характер – она ​​едва не спаслась после 0:3 в первом тайме с Шахтером, закамбечила с 0:2 в Гладбахе и вырвала победу над Интером дома (3:2). Конечно, минусов в игре мадридцев тоже хватает, но пока тренерские ходы Зизу и заведённость лидеров маскируют недостатки. Впрочем, это касается только еврокубков.

В чемпионате Реал не критикует только ленивый. "Королевский клуб" на выходных потерпел поражение от Алавеса, невероятно похожее на фиаско против Шахтера – "сливочные" провалили старт встречи, а баски закрылись в компактном низком блоке и в течение игры четыре раза вылетали один на один с Куртуа. Тибо привёз второй гол, но Мадрид благодаря своему характеру мог отскочить и здесь – за 25 последних минут Реал создал шесть голевых эпизодов, забил гол и попал в крестовину. Всё бы ничего, но до этого у "бланкос" была ничья с Вильярреалом и поражение от Валенсии счетом 4:1, а в таблице команда идёт на четвертой позиции с отставанием от первого в семь очков. Словом, в Ла Лиге подопечные Зинедина Зидана не впечатляют.

Игровые проблемы сочетаются с огромными кадровыми потерями, но журналист Cadena SER Антон Меана заявил ещё и о потере контроля над командой со стороны тренера – мол, лидеры больше озабочены переговорами по контрактам, волнуются из-за травм и даже возмущаются при объявлении стартового состава. Не факт, что всё так и есть, но дыма без огня не бывает. Так и до отставки недалеко, поэтому сегодня Зинедину Зидану необходима только уверенная победа.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Коноплянка, Исмаили, Корниенко, Хочолава, Вьюнник, Кривцов, Малышев – Азар, Одриосола, Карвахаль, Рамос, Йович, Вальверде

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Реал Мадрид

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Алан Патрик, Соломон – Мораес

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Начо, Варан, Менди – Каземиро, Кроос – Модрич, Эдегор, Винисиус – Бензема

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Реал выступает фаворитом пары, однако у Шахтера будут шансы на сенсацию. Важно только сыграть так, как в первом матче (и как сыграл Алавес на выходных) – команде стоит закрыться в компактном низком блоке и терпеть, ожидая шансов на контратаках. Мадридцы будут агрессивно наседать (особенно на старте встречи), поэтому открытые зоны за спинами испанцев точно возникнут. Быстрых и техничных футболистов для наказания гранда на контригре у дончан хватает, но попытки сыграть с Реалом агрессивнее завершатся разгромом.

Каждый матч ЛЧ – это как финал, но завтрашний – особенный": Тете назвал главную задачу "горняков" в битве с Реалом

Впрочем, серьёзные вопросы возникают относительно способности "горняков" выдержать бешеный прессинг Реала. В Мадриде во втором тайме дончане допускали под ним достаточно простые ошибки, а Интер просто уничтожил все попытки Шахтера контратаковать – на поле была только одна команда. Боруссия М даже без интенсивного давления сокрушила оборону украинского чемпиона, а его атаку сейчас сдерживают даже аутсайдеры УПЛ. При этом голевых моментов у мадридцев очень много даже в провальных поединках, а у Луиша Каштру огромные дыры в обороне.

Учитывая вышеуказанные факторы, в нашу победу или даже ничью не верится. Шахтер сейчас демонстрирует признаки кризиса, а Реал в Лиге чемпионов слишком крепкий. Мадридцы должны победить.

Реал проиграл Алавесу: баски дают урок Шахтеру перед матчем ЛЧ, экс-карпатовец стал лучшим, а судьи убивают Мадрид