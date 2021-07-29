Шахтар на своєму офіційному сайті і у соцмережах привітав з днем ​​народження російського композитора Ігоря Крутого, який періодично відвідує окупований Росією Крим.

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Окрім того, на клубній сторінці в Instagram автору гімна Шахтаря побажали довголіття і процвітання капітан команди Андрій Пятов і директор з футболу Даріо Срна.

Нагадаємо, у 2018 році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ. Він також неодноразово організовував музичні фестивалі на території окупованого Росією Криму. Цікаво, що Крутий досі залишається народним артистом України (це звання у 2011 році йому дав екс-президент України Віктор Янукович).

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