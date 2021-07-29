Шахтер на своем официальном сайте и в соцсетях поздравил с днем ​​рождения российского композитора Игоря Крутого, который периодически посещает оккупированный Россией Крым.

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Кроме того, на клубной странице в Instagram автору гимна Шахтера пожелали долголетия и процветания капитан команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна.

Напомним, в 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Он также неоднократно организовывал музыкальные фестивали на территории оккупированного Россией Крыма. Интересно, что Крутой до сих пор остается народным артистом Украины (это звание в 2011 году ему дал экс-президент Украины Виктор Янукович).

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