Захисник Шахтаря Вітао, який виступає на правах оренди за Інтернасьйонал, близький до повернення в український клуб.

Оренда Вітао в Інтернасьйоналі завершується 30 червня 2023 року, тому Шахтар розраховує на повернення бразильського захисника до початку передсезонного збору, інформує Portal do Colorado.

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Інтернасьйонал має намір викупити гравця, але "гірники" підвищили суму викупу, яка наразі є недосяжною для бразильського клубу. Через це Інтернасьйонал (як і агент Вітао) сподівається на продовження циркуляра ФІФА, який дозволив легіонерам покинути українські та російські клуби через початок війни в Україні.

Нагадаємо, контракт Вітао з "гірниками" діє до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро. У складі Інтернасьйонала Вітао став лідером команди, зігравши у 23 іграх.

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