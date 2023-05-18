Защитник Шахтера Витао, выступающий на правах аренды за Интернасьонал, близок к возвращению в украинский клуб.

Аренда Витао в Интернасьонале завершается 30 июня 2023 года, поэтому Шахтер рассчитывает на возвращение бразильского защитника до начала предсезонного сбора, информирует Portal do Colorado.

Шахтер повысил ценник на легионера – трехкратный чемпион Бразилии кусает локти, ведь перехитрил сам себя

Интернасьонал намерен выкупить игрока, но "горняки" повысили сумму выкупа, которая пока недосягаема для бразильского клуба. Поэтому Интернасьонал (как и агент Витао) надеется на продолжение циркуляра ФИФА, который позволил легионерам покинуть украинские и российские клубы из-за начала войны в Украине.

Напомним, контракт Витао с "горняками" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. В составе Интернасьонала Витао стал лидером команды, сыграв в 23 играх.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес