Брайтон є далеко не єдиним клубом, який намагається підписати захисника Шахтаря і збірної України.

Шахтар веде перемовини з "чайками" щодо переходу 26-річного Миколи Матвієнка. Наразі сторони далекі від досягнення домовленості – Брайтон не планує платити більше 15 мільйонів євро, що не влаштовує Шахтар.

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"Гірники", за даними з кількох джерел, хочуть отримати від 25 до 30 мільйонів. Також Брайтон, який очолює Роберто Де Дзербі, не виключає варіанту з орендою Матвієнка і подальшим викупом, повідомляє 90min.

Також джерело стверджує, що Брайтон, який раніше був готовий заплатити 11 млн, є не єдиним претендентом на гравця збірної України. Захисником також цікавляться Брентфорд, Вест Хем, Лестер та неназвані клуби з Італії та Німеччини.

Фабріціо Романо повідомив про дещо інші суми. За інформацією інсайдера, Брайтон пропонує 16 мільйонів одразу, а 4 бонусами. Шахтар відмовився і хоче 30 млн.

Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

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