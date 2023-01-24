Англійський Брайтон налаштований переманити захисника Шахтаря і збірної України ще в зимове трансферне вікно.

Роберто Де Дзербі хоче бачити 26-річного Матвієнка у своїй команді. Повідомлялося, що "чайки" вже узгодили з українцем особистий контракт, однак у діалозі з Шахтарем все лише розпочинається.

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Брайтон запропонував "гірникам" 11 мільйонів євро, але така сума і близько не відповідає очікуванням Шахтаря. "Помаранчево-чорні" готові відпустити лідера оборони в зимове вікно за 30 мільйонів євро, повідомляє Фабріціо Романо у Twitter.

Відповідно, англійському клубу доведеться підвищувати ставки, якщо він дійсно хоче отримати українського оборонця. Свою принциповість Шахтар продемонстрував у перемовинах з Арсеналом щодо Михайла Мудрика – як наслідок, українець опинився у Челсі, який виклав необхідну суму.

Матвієнко є вихованцем Шахтаря, а в поточному сезоні зіграв за "гірників" 19 матчів. Його контракт з клубом чинний до літа 2025-го.

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