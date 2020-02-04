Шевченко зустрівся з гравцями Шахтаря – відео з тренувального табору "гірників"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в турецькому Белеку стежить за підготовкою клубних команд до другої частини сезону.

Вчора наставник "синьо-жовтих" та його асистент Андреа Малдера побували у розташуванні київського Динамо, а сьогодні – Црвени Звезди.

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Після чого разом із керманичем сербів Деяном Станковічем Шевченко завітав у гості до Шахтаря. Після тренування донеччан Андрій Миколайович поспілкувався з гравцями та тренерським штабом "гірників".

Додамо, що у Белеку Шахтар проведе увесь тиждень. Крім тренувальних сесій, у команди заплановані 4 контрольні матчі. Зокрема, 5 лютого "гірники" зустрінуться з командами Македонія ГП (Північна Македонія) та Сеннерюск (Данія), 8 лютого зіграють проти словенської Олімпії, а наступного дня проекзаменують латвійський Вентспілс.

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