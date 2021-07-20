"Важко, але думаю, тренерський штаб розраховує на наш фізичний стимул, аналізує, як ми готові.

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Вони бачать по тренуваннях, хто як себе почуває. Думаю, команда майже готова, на 99%. Нам залишилося провести спаринг проти Оболоні, виграти і почати хороший шлях у чемпіонаті", – сказав Сікан у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, "гірники" розпочнуть сезон вже цієї суботи – 24 липня віце-чемпіон України стартує в УПЛ матчем проти Інгульця.

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