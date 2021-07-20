Шахтер не вернет Мариуполю двух прошлогодних лидеров – Маркевич пожаловался на серьезные потери азовцев
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич признал, что некоторых ключевых игроков повторно арендовать у Шахтера не удастся.
"Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно.
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Возможно, вернется Мампасси. Если нет – придется искать ему замену. Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере. Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду, и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс, мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того, что есть", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.
Напомним, азовцы и Львов должны открыть новый розыгрыш чемпионата Украины. Матч запланирован на 23 июля, начало в 19:30.
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