Півзахисник "гірників" Георгій Судаков випередив партнерів по команді у боротьбі за звання найкориснішого.

Офіційний сайт Шахтаря повідомив результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у березні. Нагорода дісталась Георгію Судакову.

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За 20-річного хавбека проголосувало 4549 вболівальників (40,9%), що дозволило йому випередити Ярослава Ракицького (3346 голосів). Вперше до такого рейтингу потрапив новачок команди Кевін Келсі (2512), а замкнув четвірку найкращих Олександр Зубков (704).

До слова, у березні Судаков виходив у стартовому складі "гірників" у всіх 5 матчах, 4 з яких провів без заміни. На рахунку півзахисника – переможний гол і результативна передача у матчі з Кривбасом (3:0), а також асист у поєдинку Ліги Європи з Фейєнордом (1:1).

Нагадаємо, найкращим гравцем лютого вболівальники визнали голкіпера Анатолія Трубіна.

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