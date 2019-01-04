toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар націлився на захисника Фейєнорда Сен-Жюста, – ЗМІ

17:34 185 Читать на русском
Шахтар націлився на захисника Фейєнорда Сен-Жюста, – ЗМІ
Джеремая Сен-Жюст (ліворуч) / Фото AP

Донецький Шахтар має намір підсилити захисну ланку під час зимового трансферного вікна.

Керівництво Шахтаря проявляє інтерес до оборонця нідерландського Фейєнорда Джеремая Сен-Жюста, повідомляє Ad.nl.

Шахтар зацікавлений у трансфері півзахисника Бенфіки Данташа – Манчестер Сіті також претендує на гравця

За 22-річного Джеремая "гірники" позмагаються з російським Зенітом, який теж не проти бачити захисника у своїх лавах.

Сен-Жюст виступав за молодіжну збірну Нідерландів U-21, у складі якої протистояв одноліткам з України.

Джеремая провів у всіх турнірах нинішнього сезону за Фейєнорд 14 матчів, забивши 1 гол.

"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до Росії

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Нідерланди Трансфери Шахтаря Джеремая Сен-Жюст Джеремая Сен-Жюст Шахтар Шахтар Фейєнорд Фейєнорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук