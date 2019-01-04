Шахтар націлився на захисника Фейєнорда Сен-Жюста, – ЗМІ

Донецький Шахтар має намір підсилити захисну ланку під час зимового трансферного вікна.

Керівництво Шахтаря проявляє інтерес до оборонця нідерландського Фейєнорда Джеремая Сен-Жюста, повідомляє Ad.nl.

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За 22-річного Джеремая "гірники" позмагаються з російським Зенітом, який теж не проти бачити захисника у своїх лавах.

Сен-Жюст виступав за молодіжну збірну Нідерландів U-21, у складі якої протистояв одноліткам з України.

Джеремая провів у всіх турнірах нинішнього сезону за Фейєнорд 14 матчів, забивши 1 гол.

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