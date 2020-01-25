Шахтар – Лех – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Шахтар переміг Лех в контрольному матчі на тренувальних зборах. Дивіться відео гола та огляд матчу Шахтар – Лех.

Товариський матч

Шахтар – Лех – 1:0

Гол: Кривцов, 50

Лех розпочав гру активніше, але Шахтар перехопив ініціативу ближче до перерви. А на початку другої половини "гірники" вийшли вперед в рахунку, після подачі Болбата та рикошету від захисника Кривцов закотив м'яч у кут воріт. Цей гол став єдиним у матчі, і Шахтар святкував перемогу в першому спарингу на цьому зборі.

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Зазначимо, що вже завтра "гірники" проведуть другий спаринг проти сербської Войводини, початок о 16:00.