Шахтер разгромил Лех – Соломон забил дебютный гол

Шахтер победил Лех в товарищеском матче в рамках второго зимнего сбора в Турции. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Лех – 3:0

Голы: Мораес, 31 Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтер провел второй контрольный матч в день. После победы над Хобро "горняки" противостояли польскому Леху, который возглавляет экс-наставник сборной Польши Адам Навалка. К слову, украинский защитник Леха Владимир Костевич не попал даже в заявку на игру.

В первом тайме подопечные Паулу Фонсеки владели существенным преимуществом, однако забить сумели лишь однажды. После розыгрыша углового мяч попал к Мораесу, который первым касанием принял сферу, а вторым ударом мимо голкипера открыл счет в матче.

В концовке тайма пошел обильный дождь с градом, который продолжился в перерыве матча. Из-за этого начало второй половины игры было отложено на 10 минут, хотя были большие сомнения, что игра вообще возобновится. Впрочем, вскоре после старта второй 45-минутки снова пошел дождь, что значительно повлияло на действия футболистов обеих команд.

Команды создали еще по несколько возможностей для взятия ворот (самым опасным был нереализованный выход один на один с Пятовым), однако забил снова Шахтер На 84-й минуте Манор Соломон ударом с острого угла поразил дальний угол ворот поляков. На 90-й минуте "горняки" поставили точку в матче – после паса Соломона Кайоде отправил мяч в пустые ворота.

Следующий контрольный матч подопечные Паулу Фонсеки проведут 3 февраля против сербского Партизана.

Состав Шахтера: Пятов – Болбат (Бутко, 66), Хочолава (Бондарь, 87), Кривцов (Матвиенко, 69), Исмаили – Патрик (Соломон, 74), Степаненко – Марлос (Нем, 54), Коваленко (Майкон, 78) , Тайсон (Тотовицкий, 81) – Мораес (Кайоде, 81).