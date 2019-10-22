Шахтар – Динамо Загреб: Коноплянка швидко відкрив рахунок, але "гірників" покарали за провали в першому таймі

Шахтар зустрічається із загребським Динамо в 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

У перших двох турах Шахтар набрав 3 очки – "гірники" без шансів програли Манчестер Сіті, але вирвали фантастичну перемогу в гостях в Аталанти. Спарені матчі із загребським Динамо – визначальний відрізок групового етапу. Чемпіон Хорватії вважався явним аутсайдером групи, але у вересні шокував Європу розгромом Аталанти – 4:0. Луїш Каштру обрав прогнозований стартовий склад. Варто відзначити появу Коноплянки з перших хвилин та ставку на Болбата справа в обороні.

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Початок зустрічі був рівним. Динамо вмикало високий пресинг і після помилок донеччан гостро прострілювало з флангів у штрафний майданчик. Шахтар створював моменти завдяки Тайсону: капітан змусив суперника сфолити на жовту картку, потім вивів на удар Коноплянку (жахлива спроба Євгена), а згодом виконав розкішне закидання на Ісмаїлі.

Господарі додали в активності та відкрили рахунок. На 17-й хвилині затяжна атака Шахтаря стала результативною – Марлос справа обіграв опонента та покотив у штрафний майданчик, а Коноплянка увірвався з глибини й легко обіграв голкіпера. 1:0 – "гірники" забили швидкий гол! Однак після цього вони знову збавили оберти та сіли на власну половину.

Українські фланги продовжували провалюватися, звідти Динамо мало змогу без жодного опору прострілювати. Стояновіч не помітив Ісмаїлі та віддав на вільного Ольмо, той перевів далі на лінію воротарського майданчика, але Оршіч і Гаврановіч не зуміли акцентовано пробити. Шахтар ніяк не відреагував на стартові "дзвіночки" й поплатився за це.

На 25-й хвилині Динамо двічі загрожувало бровкою Болбата – друга спроба стала гольовою. Сергій пасивно зустрічав Оршіча, а інші захисники загубили Ольмо. Як наслідок, іспанець відгукнувся на простріл партнера, зіграв на випередження на ближній стійці та зрівняв рахунок.

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Шахтар повернув собі контроль над м'ячем, але відповісти чимось осмисленим не міг. Натомість гості організували хорошу атаку через центр зусиллями Оршіча та Гаврановіча – Болбат заблокував слабкий удар. Моро перевірив пильність Пятова дальнім пострілом по центру, а Ольмо залетів у наш штрафний майданчик, але там розгубився. Нічия в першому таймі логічна, Шахтар нічим не переважав суперника.