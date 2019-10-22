toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТАР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16:33 562 Читать на русском
Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Динамо Загреб – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар U-19 зіграв унічию з Динамо Загреб у матчі 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19.

 

"Гірники" відкрили рахунок на 50-й хвилині – Бондаренко реалізував пенальті. Проте зовсім скоро Янковіч відновив рівновагу. Невдовзі донеччани залишилися в меншості, але зуміли відстояти нічийний результат.

Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА – команда Йовічевіча лідирує в групі

Після трьох турів Шахтар U-19 набрав два очки в Юнацькій лізі УЄФА 2019/20. У Динамо Загреб 5 пунктів – хорвати наразі лідирують в квартеті, не зазнавши жодної поразки. У Ман Сіті 4 очки та гра в запасі проти Аталанти, яка набрала 1 бал.

blog_ava
Шахтар – Динамо Загреб: де дивитись матч Ліги чемпіонів
09:43
4430
Теги
Відеоновини Юнацька ліга УЄФА Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
5
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук