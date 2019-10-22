Пятов безглуздим фолом "привіз" пенальті у ворота Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов став антигероєм в одному з епізодів поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

На 59-й хвилині звітного матчу Динамо заробило право на кутовий. Під час розіграшу стандарту воротар Шахтаря Андрій Пятов схопив суперника і повалив того на газон.

Шахтар – Динамо Загреб – відео голів

Арбітр не залишив поза увагою цей епізод і призначив пенальті, а згодом завдяки VAR переконався в правильності цього рішення.

Додамо, що в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв внічию із загребським Динамо – 2:2. Наразі обидва колективи мають у своєму активі по 4 очки.

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