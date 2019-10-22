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Пятов безглуздим фолом "привіз" пенальті у ворота Шахтаря

22:14 737 Читать на русском
Пятов безглуздим фолом "привіз" пенальті у ворота Шахтаря
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов став антигероєм в одному з епізодів поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

На 59-й хвилині звітного матчу Динамо заробило право на кутовий. Під час розіграшу стандарту воротар Шахтаря Андрій Пятов схопив суперника і повалив того на газон.

Шахтар – Динамо Загреб – відео голів

Арбітр не залишив поза увагою цей епізод і призначив пенальті, а згодом завдяки VAR переконався в правильності цього рішення.

Додамо, що в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграв внічию із загребським Динамо – 2:2. Наразі обидва колективи мають у своєму активі по 4 очки.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтар – Динамо Загреб: де дивитись матч Ліги чемпіонів
09:43
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Відеоновини Андрій Пятов Андрій Пятов
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