Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту – Маліновський забив перший гол за бергамасків, Стерлінг оформив хет-трик

В рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Аталанта зазнала нищівної поразки від Манчестер Сіті (5:1).

Поєдинок розпочався у високому темпі. М'яч швидко ходив у обидві сторони, але на старті зустрічі більш активною виглядала Аталанта, гравці якої прекрасно відкривалися на флангах і отримували своєчасні передачі – в останньому аспекті виділявся Маліновський. Перший небезпечний моменті створили саме бергамаски: на 12-й хвилині Госенс отримав хорошу розрізну передачу від Руслана на лівий фланг, після чого подав у штрафний на Кастаня – Тімоті ж замкнув ударом головою над поперечиною!

Сіті відповів на 17-й класним проходом Фодена у штрафний, після якого Джімшіті не зовсім за правилами відібрав у нього м'яч. Арбітр не помітив у цьому фол, а гості за дві хвилини по цьому організували контрвипад: Маліновський обігрався з партнерами та віддав довгу передачу на правий фланг, а Ілічіч, прийнявши її, змістився на лінію карного майданчика й пробив у ближній кут – без проблем для Едерсона!

Подібний хід подій розлютив господарів, які провели справжню облогу воріт Аталанти. Зокрема, на 22-й хвилині спочатку Стерлінг увірвався на лівий край штрафного й прострілив на дальню стійку (Де Брюйне пробіг повз м'яч), а потім Агуеро потужно вистрілив з дистанції під праву стійку – Голліні парирував! Після розіграшу кутового Фоден вирізав передачу з правого краю карного майданчика під удар Агуеро, який пробив метрів з 12-ти – над поперечиною! Здавалося, гостя зараз ляжуть.

Втім, на 27-й хвилині Маліновський розігнав контратаку через центр і віддав передачу на Ілічіча, якого у штрафному збив Ферандіньйо. Арбітр вказав на "позначку", а бергамаски довірили виконання пенальті Маліновському. Руслан пробив точно, відкривши лік своїм голам за Аталанту – 1:0!

Щастя бергамасків тривало всього шість хвилин, після чого Сіті перегорнув хід гри. На 34-й класна позиційна атака "містян" завершилась шикарною передачею Стерлінга на лінію воротарського, яку Агуеро замкнув у дотик – 1:1!

Ще через п'ять господарі вирвались уперед: Стерлінг прорвався до штрафного й отримав по ногах від Маз'єлло, арбітр призначив пенальті, а Кун впевнено його реалізував – 2:1!

Довести справу до погрому не дало несподіване пошкодження Родрі на 40-й хвилині, а також фантастичний сейв Голліні на 45-й після шикарного дальнього пострілу Вокера. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку на користь Манчестер Сіті.

На другий тайм Джанп'єро Гасперіні кинув у бій Пашаліча та Муріеля, але ніякого посилення у грі Аталанти в перші 15 хвилин помітно не було. Манчестер Сіті накрив суперника високим пресингом і вимкнув лідерів – єдиний гострий епізод за цей відрізок гості змогли створити лише після передачі Маліновського на правий фланг та дальнього неточного удару Ілічіча. "Містяни" також сильно не загострювали, але біля штрафного бергамасків Стерлінг та компанія почували себе прекрасно.

Зрештою, на 58-й хвилині оборона Аталанти тріснула: Де Брюйне прорвався правим флангом та змістився на край штрафного, прибрав захисника та віддав поперечну передачу на 11 метрів Фодену, а той відкотив м'яч лівіше, на Стерлінга – Рахім же вистрілив у дев'ятку. 3:1.

Тут вже Аталанта завелася, ледь не відігравши один гол зусиллями Ілічіча, але після його обіграшу Менді та двох ударів по воротах з лінії штрафного Едерсон рятував Манчестер Сіті. На 62-й же хвилині всі питання щодо переможця були зняті остаточно: Стерлінг отримав передачу від Гюндогана, на швидкості увірвався на край штрафного й пробив у дальній нижній кут – 4:1!

Аталанта на 67-й забила гол після проникної передачі з лівого флангу на Ілічіча та його пасу назад під удар Фройлеру, але гол скасували через явний офсайд у Йосіпа. За дві хвилини по цьому Стерлінг показав, як потрібно забивати чисто: Рахім зіграв у штрафному на випередження й замкнув передачу Мареза з правого флангу, прокинувши м'яч повз Голліні – 5:1! На 75-й "Раз", як його називають англійці, міг і на покер піти, але після виходу на побачення з голкіпером він покотив м'яч повз праву стійку.

В останні 15 хвилин команди вже догравали. Аталанта намагалася щось створити, але нічого, крім дальнього удару Маліновського (вище воріт) та пострілу Муріеля зі штрафного (в руки Едерсону), бергамаски так і не організували. Єдиною справжньою проблемою для "містян" стало вилучення Фодена, якому вдалося отримати дві жовті картки за шість хвилин – спочатку Філ прихопив Маліновського, а потім Де Роона. Ніякого зиску гостям це не дало, тож фінальний свисток зафіксував ефектний розгром – 5:1!

Таким чином, Манчестер Сіті набрав дев'ять очок у групі С, відірвавшись від Шахтаря та Динамо Загреб на п'ять залікових балів. Аталанта залишається на дні з нулем у графі набраних пунктів.