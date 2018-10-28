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Шахтар – Десна: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ

19 жовтня 18:11 652 Читать на русском
Шахтар – Десна: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ
Шахтар – Десна: стартові склади команд на матч 12 туру УПЛ / фото: ФК Шахтар

Шахтар та Десна відкривають програму 12 туру УПЛ. Паулу Фонсека та Олександр Рябоконь визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Матч Шахтар – Десна розпочнеться в Харкові на ОСК Металіст о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ

Наставники команд Паулу Фонсека та Олександр Рябоконь назвали назвали гравців, які розпочнуть поєдинок зі стартових хвилин, інформує офіційний сайт УПЛ.

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Алан Патрік, Майкон, Веллінгтон Нем, Марлос, Мораєс, Кайоде

Десна: Паст, Братков, Гітченко, Філіппов, Картушов, Коберідзе, Якимів, А. Фаворов, Імереков, Мостовий, Д. Фаворов.

Нагадаємо, після 11 турів Шахтар лідирує в турнірній таблиці. У підопічних Паулу Фонсеки 28 очок, на 2 менше у Динамо. Десна посідає 7 місце (13 пунктів).

Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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