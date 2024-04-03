Матч Шахтер – Черноморец состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Виктор Копиевский.

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Шахтер продолжает свое беспроигрышное шествие по весенней части сезона. Исключением стало поражение от Марселя, но то такое. Важно, что на внутренней арене все хорошо. Команда расписала ничью с Александрией, после чего одержала четыре победы подряд, а средняя результативность на этом отрезке составила 2,6 голов. И это против Кривбасса, Колоса и Оболони (ну и Миная) – команд с чрезвычайно крепкими оборонительными моделями.

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При детальном рассмотрении футбол "горняков" выглядит уже не так убедительно. Даже разгром Оболони на выходных имел кучу нюансов – под прессингом "пивоваров" Шахтер выдал очень низкий процент точных передач вперед, допустил 15 низких потерь и не мог выдать длительные владения. Эта история является систематической для дончан. Даже аутсайдеры не боятся оказывать высокое давление на чемпиона.

Взламывать средний/низкий блок подопечным Марино Пушича тоже не просто. С Кривбассом до удаления и с Колосом в первом тайме моментов практически не возникало. Довольно показательно, что в поединке с криворожанами Шахтер заработал голевой угловой тогда, когда команду не прессинговали – и пропустил тогда, когда на билд-ап начали давить большими силами.

Класс "горняков" позволяет добывать результат даже с таким футболом. Соперники нарываются на красные карточки, им не хватает сил и кадров на весь матч, они редко конвертируют высокие отборы в моменты – а Марино Пушич позволяет себе радикальные замены и игру без постоянной схемы. Впрочем, конкретно с Черноморцем одного класса может быть и мало (тем более, когда речь идет о Кубке).

"Моряки" прошлой весной расписали с Шахтером боевую ничью (2:2). С того времени прошел год. Одесситы уже не столь мощные, как в предыдущем сезоне – на выходных они одержали первую победу после возобновления сезона, проиграв перед этим трижды подряд (поражений должно было быть больше). Тем не менее, у команды Романа Григорчука остается хорошо поставленный персональный прессинг.

Да, он не помог с Вересом, Ворсклой и Оболонью, однако для Динамо он составлял серьезные проблемы. Команды, которые больше заточены в игру на мячи, получают меньше рандомных поражений в более-менее равных играх – но оказывать на них давление проще, чем на команды, которые пуляют передачи на 40 метров при каждом опускании на собственную треть. А Шахтер со своим желанием разыгрывать от ворот коротко особенно уязвим.

Разгром Полесья (4:1) на выходных напомнил, что у Черноморца вообще-то есть и симпатичная модель позиционных атак. И есть кадровый потенциал, чтобы реализовывать эту модель (Авагимян оформил хет-трик). Проблема кроется в том, что это был первый матч одесситов весной, в котором мы увидели такой перфоманс – и он не отменял проблем в обороне. Кто знает, как бы повернулся матч, если бы Брагару не выбил мяч с линии ворот на 33-й минуте при счете 0:0.

Команда Романа Григорчука после возобновления сезона пропускала не более одного гола за игру, однако должна была глотнуть значительно больше. И это против проходных соперников. Что и говорить, когда Оболонь завершила поединок с Черноморцем со счетом 18:1 по ударам (Оболонь, Карл!). Во встрече с Шахтером такая расконцентрированность может дорого стоить андердогу.

Черноморец и год назад был андердогом в противостоянии с "горняками", а сейчас – тем более. Букмекеры не верят в "моряков", но в Саарбрюкен в Германии тоже никто не верил. Пока тот не выбил Баварию, Айнтрахт и Гладбах. В кубковых турнирах все способны победить всех, ведь настроиться надо только на один матч.

В одном матче возможно все. Черноморец может сотворить сенсацию. Особенно с учетом того факта, что Марино Пушич с большой вероятностью прибегнет к ротации – хотя бы небольшой.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Черноморец

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Эгиналду – Сикан

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.27, а на триумф Черноморца – аж 14.50. Ничья была оценена коэффициентом 6.60.

Специалисты ожидают на хорошую результативность. Тотал больше 3.0 оценивается коэффициентом 1.82, аналогичный тотал меньше – 2.21. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 1.85, а Андрея Штогрина – на 3.00.

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