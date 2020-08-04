Шахтар – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Вольфсбург потужний у завершальній стадії атаки. Ми знаємо їхні сильні сторони, будемо намагатися вивчити їхні слабкі сторони. Ми маємо оцінювати Вольфсбург як сильну команду, і намагатимемося якнайкращим чином підготуватися до цього суперника.

Шахтар – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Олівера Гласнера

Те, що у нас пізніше закінчився чемпіонат, не матиме жодного значення. Коли ми грали з Бенфікою, вона тоді грала у чемпіонаті, а ми проводили лише збори та контрольні матчі. Ми чудово знаємо, в якій лізі грає Вольфсбург, та який футбол вони можуть нам завтра показати. А ігрової практики, я думаю, вистачатиме обом командам.

Завтра Шахтар прагнутиме перемогти. Так, нас влаштує нічия, але ми будемо налаштовуватися на перемогу. Та головне для нас – пройти далі. Якщо завтра буде нічия, і при цьому ми покажемо якісний футбол та пройдемо далі, то це буде чудово.

Так, ми втратили Ісмаїлі, і зараз ми можемо лише бажати йому швидкого одужання. Завтра на його позиції буде грати певний гравець, який надасть нам більшої стабільності у грі. Він знає, як підлаштуватися під динаміку нашої гри. Ми комфортно почуваємося навіть за відсутності Ісмаїлі. Тому нам варто концентруватися на тих гравцях, які наразі є в нашому розпорядженні.

Так, цей сезон вийшов незвичним через відомі обставини. Нам довелося більше підлаштовуватися під обставини, аніж щось планувати. Та команда в чудових кондиціях, показники гравців, які ми, зокрема, отримуємо через GPS, зараз навіть кращі, ніж після поновлення чемпіонату. Психологічний стан гравців чудовий. Ми розуміємо усі складнощі, які нас чекають, зокрема завтра. Та ми почуваємося впевнено.

Якщо дивитися на цей сезон, то одразу згадується останній матч в ЛЧ з Аталантою у Харкові. Це дуже негативний спогад, звичайно. Та у нас були чудові виїзні матчі проти Аталанти, Манчестер Сіті, Динамо Загреб.

Нам зовсім трохи не вистачило, щоб пройти далі в Лізі чемпіонів. Загалом, ми вже пройшли хороший шлях в цьому сезоні. Чудовий був другий тайм в Лісабоні, перший матч проти Вольфсбурга. Ми не можемо назвати цей сезон ідеальним, та нам є чому радіти", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції у вівторок на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ "гірники" на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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